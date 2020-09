Vueling relie Marseille, Montpellier et Brest à Paris-Orly

Vueling Airlines a annoncé ce mardi 22 septembre 2020 le lancement de trois lignes intérieures en France. Les villes de Marseille, Montpellier et Brest seront reliées à Paris-Orly par des vols directs à partir du 16 octobre 2020.



La compagnie met ainsi en vente plus de 39 000 sièges pour ces trois nouvelles lignes, et propose 2 vols hebdomadaires sur chacune d'elle, tous les vendredis et dimanches.



Ces liaisons devraient être opérées jusqu'en mars 2021 (fin de la saison hivernale).