WE en Normandie sur la côte fleurie proposé par AD HOC Voyages Cabourg & Merville Franceville avec nuit au Grand Hotel 5*****

Evadez vous durant un WE axé sur la CULTURE, l’HISTOIRE et la NATURE : sur les PAS de MARCEL PROUST avec la découverte de Cabourg, une BALADE en bateau dans l’ESTUAIRE de l’ORNE et la visite du MUSEE de la BATTERIE à Merville Franceville . La côte fleurie doit son nom aux nombreux vergers de l'arrière-pays et villégiatures bourgeoises, et offre, sur une quarantaine de kilomètres, une succession de plages de sable, de falaises et de charmantes stations balnéaires, très prisées, avec ses nombreuses villas de la fin du XIXe siècle qui sont un formidable témoignage de la vogue des bains de mer

Dates de validité :

2021/2022



Proposé par :

AD HOC Voyages



Durée :

2 jours/1 nuit



Prix à partir de :

350€/p TTC



→ En savoir plus

Descriptif de l’offre ► Jour 1 :



RV à Cabourg pour la Visite de la Villa du Temps retrouvé : le tout nouveau musée-maison de Marcel Proust, à Cabourg. Grâce à Marcel Proust, véritable guide, le visiteur découvrira l’épopée de la Belle Époque à travers un voyage dans la vie quotidienne de cette période fascinante et féconde qui correspond à l’âge d’or de Cabourg et de la Côte Fleurie.



Déjeuner libre puis visite guidée en petit train de la station balnéaire, circuit commenté à la découverte de la cité proustienne : l'architecture de ses villas, les jardins du casino, l'estuaire de la Dives, la promenade Marcel Proust, la Plage, le Grand Hôtel, le Casino... Dîner libre . Puis nuit au prestigieux Grand Hôtel de Cabourg 5***** avec petit-déjeuner.



► Jour 2 :



Après votre petit-déjeuner, direction la station balnéaire voisine de Merville Franceville.



Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne. Embarquez pour une découverte ludique de l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs ! Ce site façonné par la mer et le fleuve est très prisé des oiseaux et des phoques mais aussi des randonneurs et amateurs de nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants en fonction des conditions de marées. Les moniteurs sauront vous faire profiter d’un instant particulier où cette nature vous sera contée.



Déjeuner libre puis visite du Musée de la Batterie de Merville qui vous propose un parcours pédagogique, la visite de 4 bunkers aménagés en musée et la visite d'un Dakota, avion mythique ayant participé au débarquement en Normandie. Revivez la neutralisation de la batterie grâce à un son et lumières dans la casemate n°1, restée à son état d'origine à l'aube du 6 juin 44. Toutes les 20 minutes, sons, odeurs et lumières vous plongent dans la prise de la batterie de Merville. Vous pourrez clôturer ce séjour par une petite balade en bord de mer dans cette jolie station balnéaire familiale. Fin des prestations.



Le prix comprend ● La nuit au Grand Hotel 5***** de Cabourg avec petit déjeuner en chambre double

● Les droits d’entrée à la Villa du temps retrouvé à Cabourg

● La visite guidée de Cabourg en petit train

● La balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne (selon les marées)

● les droits d’entrée au Musée de la Batterie à Merville



Le prix ne comprend pas le transport, les repas (sauf 1 petit-déjeuner), les boissons, les assurances, le suppl. chambre individuelle, extras, pourboires, taxe de séjour, toute prestation non mentionnée ci-dessus.

En option Chauffeur privé SUR DEMANDE (nous consulter)

Réservation Vos contacts :

Marie-Paule LECUYER / Lauriane QUENET

1.08 Boulevard des Belles Portes 14200 Hérouville Saint Clair

mplecuyer@adhoc-voyages.fr

02 31 82 93 98

06 31 87 06 72



Sites web :



Annuaire #PartezEnFrance

Sites web :

Annuaire #PartezEnFrance

