Webinaire : Oceania Cruises donne rendez-vous aux pros du tourisme le 26 janvier

Malgré la crise liée au covid-19, Oceania Cruises garde le lien avec ses partenaires : agents de voyages et professionnels du tourisme.



Pour ce faire, la compagnie organisera un webinaire ce 26 janvier 2021 à 10H. Il s'agit d'un premier rendez-vous qui se renouvellera tous les trimestres.



Les participants pourront découvrir tous l'univers d'Oceania Cruises : l'offre, les produits, les navires, les expériences à bord et à terre, les itinéraires, et les excursions ainsi que tout ce qui touche à la gastronomie.



"Nous voulons leur permettre d'inspirer leurs clients !" lance Alessandra Cabella, responsable des marchés Européens qui précise que tous les supports marketing de la compagnie sont disponibles en français, ainsi que les brochures et le site web.



"Nous souhaitons faire savoir que nous sommes à la disposition des partenaires car la France fait partie à côté de l'Espagne et de l'Allemagne des marchés les plus importants en Europe." précise t-elle.