Oceania Cruises prend livraison du Vista

Oceania Cruises a accueilli son nouveau navire, Vista. Livré au chantier naval de Fincantieri à Gênes, en Italie,a une capacité de 1 200 passagers et 800 membres d’équipage.Ce navire de 67 000 tonnes et 791 pieds de long disposedont trois nouveaux concepts : Ember (cuisine américaine), Aquamar Kitchen (cuisine bien-être) et The Bakery at Barist.Vista sera baptisé le 8 mai 2023, lors d’une cérémonie à La Valette, à Malte, par sa marraine, la chef italo-américaine, auteure, restauratrice et personnalité culinaire lauréate d’un Emmy Award, Giada De Laurentiis.