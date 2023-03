Appli mobile TourMaG



Découvrez le Japon avec Oceania Cruises

Embarquez avec Oceania Cruises et découvrez le Japon, un mélange étonnant de splendeurs anciennes et de merveilles modernes. Des temples sacrés aux villes éblouissantes, en passant par la culture traditionnelle et la cuisine exotique, il y a mille et une raisons de visiter ce pays fascinant et singulier également appelé "pays du soleil levant".

L’expérience Oceania Cruises se caractérise par des explorations en profondeur et des expériences inoubliables. Nos petits navires luxueux et nos itinéraires primés constituent la combinaison idéale pour assouvir la soif de découverte de vos clients.



Avec plus de 25 ports japonais à découvrir, Oceania Cruises vous offre une multitude de rencontres avec cette destination enchanteresse et exaltante.



Voici quelques-uns des ports les plus importants : ISHIGAKI



De nombreux points de vue permettent d'admirer les montagnes luxuriantes, les plages paradisiaques et les magnifiques récifs coralliens de cette île isolée et pittoresque. Ne manquez sous aucun prétexte la forêt de palmiers endémiques et le tombeau chinois somptueusement décoré. Voyagez dans le temps et rendez-vous sur la petite île de Taketomi-jima, parcourez sa ville aux toits de tuiles rouges, où l'héritage rural de l'île, y compris les charrettes à bœufs, est encore bien présent.



KAGOSHIMA



Visitez le ravissant jardin Iso-Teien et sa villa, construite en 1660, et profitez de paysages magnifiques avant d’effectuer un court trajet en ferry jusqu'au Sakurajima, pour voir de près ce volcan fumant et ses champs de lave. Vous avez également la possibilité de vous rendre dans la campagne à Chiran et découvrir les rues préservées bordées de maisons de samouraïs. Admirez le magnifique décor du lac Ikeda et les panoramas époustouflants de la péninsule de Satsuma.



NAGASAKI



Découvrez les vestiges de l'ancienne Nagasaki à proximité de la ville moderne. Visitez le Parc de la Paix et le Musée de la Bombe Atomique. Vous pouvez également vous rendre à Arita, berceau des magnifiques céramiques japonaises, et visiter le célèbre four Kakiemon, qui perpétue une tradition vieille de 400 ans. Découvrez le Japon féodal et les merveilles naturelles de la péninsule de Shimabara, avec ses volcans et ses sources d'eau chaude.



KUMAMOTO



Située sur l'île de Kyushu, Kumamoto est depuis longtemps l'une des villes les plus influentes de la région. La ville est connue pour son château, une magnifique forteresse de samouraïs qui vous entraîne à travers 400 ans d'histoire passionnante. Ceux qui souhaitent se rafraîchir pourront se rendre aux sources thermales d'Ueki, dont les eaux alcalines et soyeuses procurent des bienfaits thérapeutiques depuis 1895. Et pour une promenade apaisante, visitez le parc Suizenji Jojuen, qui date du XVIIe siècle et abrite des jardins japonais traditionnels, des sanctuaires et une maison de thé.



AMAMI OSHIMA (NAZE)



C'est ici dans les îles du Japon méridional que de nombreux Japonais passent leurs vacances sur les plages tropicales. Amami Oshima, qui signifie "grande île", est l'une des plus populaires. Elle est connue pour ses eaux turquoise, ses plages de sable blanc et sa culture insulaire caractéristique, axée sur un riche patrimoine artistique et une cuisine délicieuse. Si vous en avez l'occasion, assistez à un spectacle de Shima-uta, un genre musical d'acrobaties vocales en fausset qui a vu le jour ici. Il vous restera encore suffisamment de temps pour faire du kayak dans les forêts de mangroves ou simplement profiter du plus grand atout de l'île : des kilomètres de côtes fabuleuses le long desquelles vous pourrez vous baigner ou vous prélasser sous un palmier, en sirotant une boisson bien fraîche.



KYOTO (KOBE)



Visitez les temples et sanctuaires magnifiques de l'ancienne capitale impériale du Japon, Kyoto, ou explorez la vieille ville de Nara, berceau de l'art, de la littérature et de l'artisanat japonais, avec ses magnifiques sanctuaires et temples encore plus anciens que ceux de Kyoto. Promenez-vous dans le parc de Nara, célèbre pour ses cerfs et l'impressionnant grand sanctuaire de Kasuga. Ensuite, direction Osaka et son célèbre château. À Kobe, visitez le château historique de Himeji, un immense édifice entièrement fait de bois et de tuiles.



OSAKA



Avant l'époque de Nara, au VIIIe siècle, la capitale du Japon se déplaçait avec chaque nouvel empereur, et Osaka fut l'une de ces premières capitales, alors connue sous le nom de Naniwa. Pendant l'époque d'Edo, Osaka est devenue un pôle important pour le commerce du riz et a été surnommée "la cuisine de la nation". Une culture artistique dynamique s'est également développée au XVIIe siècle, avec notamment les célèbres théâtres Kabuki et Bunraku que l'on peut encore découvrir aujourd'hui. Dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, Osaka a réémergé sous la forme d'un labyrinthe de ponts et de gratte-ciel flanqués d'un château entouré d'eau qui se dresse au centre de la ville comme un rappel d'un passé royal. La ligne d'horizon est rendue encore plus fascinante par l'illumination de plusieurs grandes roues, symboles uniques des villes japonaises modernes.



TOKYO (YOKOHAMA), JAPON



Explorez Tokyo et ses paysages urbains éblouissants. Rendez-vous à Asakusa pour ses lumières vives, ses fêtes de rue et son temple Senso-ji ; au marché Tsukiji, le plus grand marché aux poissons en plein air du monde, où l'on peut déguster des sushis sur place ; et au jardin oriental du palais impérial pour retrouver calme et sérénité. Le soir venu, vous pourrez vous rendre dans le quartier animé de Ginza, où la vie nocturne bat son plein.



Grâce à notre forfait OLife Ultimate, une offre à durée limitée, vos passagers ont la possibilité de tout avoir. En effet, ce forfait exceptionnel comprend : 6 excursions à terre, 600 $US de crédit à bord et un forfait boissons - le tout gratuitement !



Croisières Oceania 12 jours de Tokyo (Yokohama), Japon à Tokyo (Yokohama), Japon Embarquez à bord de Riviera, un navire époustouflant et entièrement renové, pour notre voyage aller-retour de 12 jours au Pays du Soleil Levant, qui partira de Tokyo le 20 mars 2024. Les points forts de l'itinéraire sont les suivants : Tokyo, Nagoya, Kochi, Nagasaki, Busan, Hiroshima, Beppu, une nuit à Kobe, Shimizu.

Notre service à bord



À bord de nos navires, on compte deux membres d'équipage pour trois passagers, mais ce n'est pas seulement ce nombre qui rend notre service personnalisé si exceptionnel. En effet, tout le monde ne peut prétendre à un poste au sein de notre équipe primée. L’intégrer n’est pas chose facile. Seuls ceux qui ont fait leurs preuves dans les plus grands hôtels et les restaurants de renommée internationale sont retenus. Que vous choisissiez de faire appel au room service sans supplément ou que vous dégustiez des cocktails au bord de la piscine, vous pourrez apprécier le dévouement sans faille et constant des membres de notre personnel.



• Un ratio membres d'équipage/passager aussi élevé, c’est la garantie d’un service personnalisé de grande qualité.

• Le personnel des restaurants et des cuisines a été choisi dans des établissements de renommée internationale.

• Les majordomes sont formés par des membres de la Guilde anglaise des majordomes professionnels (Guild of Professional English Butlers).

• Des concierges experts pour répondre à toutes les demandes, même les plus particulières.

• Des préposés aux suites et aux cabines soigneusement sélectionnés dans les meilleurs hôtels cinq étoiles du monde.

Notre valeur ajoutée



Oceania Cruises offre à vos clients un rapport qualité-prix exceptionnel, avec de nombreuses prestations supplémentaires incluses pour vous assurer luxe et confort en toute élégance. Des repas sans supplément dans tous les restaurants de spécialité où l'on peut déguster une cuisine gastronomique élaborée par le chef Jacques Pepin, mondialement connu, ainsi que les prestations suivantes incluses dans le prix : Internet GRATUIT, room service GRATUIT 24 heures sur 24, cours de fitness GRATUITS, navettes GRATUITES vers les centres-villes, boissons non alcoolisées et cafés de spécialité GRATUITS, eau plate et pétillante Vero Water GRATUITE, et laverie automatique GRATUITE.



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.



