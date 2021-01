Webinaire : Thierry de Bailleul, Qatar Airways, invité de l'AFTM

L'AFTM organisera le 4 février à 11h un nouveau webinaire live. D’une durée de 40 minutes, cet entretien ouvert à tous est dirigé par François-Xavier Izenic, journaliste et conférencier.



Ce dernier accueillera Thierry de Bailleul, nouveau Vice-Président des Ventes pour l’Europe chez Qatar Airways.



Il a rejoint la compagnie en août 2020. Dans ses nouvelles fonctions, M. de Bailleul dirige les opérations de vente dans plus de 30 pays européens actuellement desservis par Qatar Airways, depuis le bureau régional de la compagnie à Londres.



Thierry de Bailleul a débuté sa carrière dans l’aviation en 1985 chez Air France, où il est resté plus de 20 ans, occupant diverses fonctions, notamment Directeur du Développement des Ventes Internationales et Directeur Commercial Asie-Pacifique. Lors de ses précédents rôles dans l’aérien, il a notamment travaillé en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, avec des passages en Inde, en Argentine et au Royaume-Uni.