Webinaires Go Nordic! 2020 : rendez-vous les 9 et 10 novembre 2020

Les Offices de Tourisme du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède se réunissent pour proposer un webinaire commun à travers le programme Go Nordic!



Les deux premiers épisodes de Go Nordic! étaient dédiés aux saisons d’automne et d’hiver et aux trésors cachés : courts séjours, autotours, city break, circuits en train, activités en pleine nature, randonnées, aurores boréales, gastronomie locale, festivals, visites culturelles … en groupe ou en individuel.



Le dernier webinaire de la série aura pour thème Meet the locals ! et se déroulera le lundi 9 novembre de 10h à 11h avec la Finlande, la Norvège et la Suède, et le mardi 10 novembre de 10h à 11h avec le Danemark et l’Islande.



Deux dates sur le même thème sont proposées afin d’étaler les présentations des cinq pays.