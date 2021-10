Worldia lance une nouvelle plateforme plus inspirationnelle

TourMaG.com - Quel est votre état d'esprit à l'heure où les signaux semblent passer au vert ?



Erwan Corre : Nous sommes déjà très heureux d'être présents sur l'IFTM Top Resa. Nous sommes optimistes et positifs même si des incertitudes demeurent. Nous revoyons avec plaisir nos partenaires que nous n'avons pas croisé physiquement depuis longtemps.



TourMaG.com - La présence de Worldia sur le salon vous permet également de présenter vos nouveautés ?



Erwan Corre : Effectivement nous lançons une nouvelle plateforme. Avec la crise liée au covid-19, nous avons refondu notre site de manière plus profonde que ce que nous avions prévu au départ.



Nouvelle identité visuelle, nouvelle présentation du contenu... la plateforme revêt nos nouvelles couleurs. Au delà de l'aspect ergonomique et du design plusieurs fonctionnalités ont été améliorées. Désormais il est possible de fusionner les dossiers, de modifier plus facilement les étapes d'un voyage. La logique des filtres et d'affichage a été reflitée...



Nous avons fait de nombreuses modifications pour rendre toujours simple l'utilisation de la plateforme. Au total nous avons réalisé plus de 3500 mises en production pour cette nouvelle version.