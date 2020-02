Zéro déchet : la Table D’A.S souhaite devenir un exemple pour les restaurateurs et acteurs de la restauration

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter votre concept ?



Alexandre Lachaumette : : un restaurant est un lieu de vie important dans un village, un lieu qui rassemble les gens et dans lequel il est aussi possible de faire passer des messages.



Nous essayons de devenir restaurateur traiteur Zéro déchets, nous luttons contre le gaspillage alimentaire tout en favorisant l’économie locale. Somme toute un concept dans l'air du temps, mais que nous menons avec ardeur, pour atteindre nos objectifs.



Toute d'abord cela débute, en réduisant notre carte. Nous avons qu’un menu unique composé de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts au choix qui change tous les jours en fonctions de ce que nous proposent nos producteurs locaux et des produits de saison, nous achetons donc en petite quantité et quand nous tombons en rupture, le service s’arrête.