eConvenctour CEDIV à ePalm Springs :"Comment l'optimisme nous sauvera de la crise vs le monde du voyage..."

Mercredi 17 juin 2020



• Ouverture de la salle à 14h50 •



15h : Lancement de journée

15h15 : Voyage virtuel en Californie/Parc Nationaux

15h20 : Philippe GABILLET - "Comment l'optimisme nous sauvera de la crise" versus le monde du voyage !

16h : Annonce du programme de la soirée + Présentation Atelier

16h05 : Atelier : Le CEDIV STORE / La France, ça vous parle ?®

17h > 18h45 : Temps libre

19h : Apéro des Partenaires : Thème "Le CEDIV au Far West" + intermède Quizz + Chanson Country à 3 : Folk Song par PCR’s Revival

Day 4



Jeudi 18 juin 2020



• Ouverture de la salle à 14h50 •



15h : Lancement de journée

15h15 : Voyage virtuel en Californie / Voyage Musical

15h20 : Olivier BABEAU - "Redonner du sens au voyage"

16h : Annonce du programme de la soirée. Présentation de l’Atelier du jour.

16h05 : Atelier La Banque Casino (40mn)

17h > 18h45 : Temps libre

19h : Apéro des Partenaires : Le "CEDIV à Coachella" FLOWER POWER - Les incroyables Talents du CEDIV (Alain, Emmanuelle, Justine et Jean-Charles)

Last day



Vendredi 19 juin 2020



• Ouverture de la salle à 14h50 •



15h : Lancement de la journée

15h15 : Voyage virtuel en Californie/California Road trip Republic

15h20 : Alexandre DEBANNE - "Comment se relever et croire de nouveau en l'avenir !"

16h00 : Les Grands Témoins - Emmanuelle LLOP / Guillaume LINTON / Jean-Pierre MAS / Bernard SABBAH avec Pierre AMALOU

16h30 : Intervention à confirmer de Pascale FONTENEL-PERSONNE​, Députée de la Sarthe et Vice-Présidente de la Commission Valorisation des Activités Touristiques à l’Assemblée Nationale.

16h40 : Annonce du programme de la soirée

17h > 18h45 : Temps libre

19h : Apéro Partenaires + Soirée Gala // Soirée Blanche + Live Band on stage "Les Goldies"

Visit California / Remerciements + Vidéo

Emmanuelle LLOP / Remerciements



Clôture de la première convention virtuelle du CEDIV + RDV