eDreams ODIGEO : les réservations et les revenus ont dépassé les niveaux pré-Covid

Le Groupe poursuit : " Le flux de trésorerie s’est élevé à 29,4 millions d’euros au premier trimestre. La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de la période (nets des facilités bancaires et des découverts) s’élèvent à 30,8 millions d’euros, ce qui inclut le remboursement de 30 millions d’euros de la facilité de crédit renouvelable super senior.



Les liquidités sont restées stables tout au long de la pandémie. Au premier trimestre, la position de liquidité était forte, à 199 millions d’euros ".



La société estime également être " en bonne voie pour atteindre ses objectifs à trois ans " : plus de 7,25 millions de membres Prime ; un revenu moyen par utilisateur (ARPU) de 80 €environ et un EBITDA en trésorerie supérieur à 180 M€.



" Dans le contexte macroéconomique actuel, les consommateurs vont désormais rechercher encore plus de valeur, de choix et de flexibilité pour leurs voyages, ce qui est précisément la proposition-clé de notre modèle économique global et, en particulier, de notre programme d’abonnement Prime.



Nous sommes en passe d’atteindre nos objectifs pour 2025 et sommes convaincus que nous continuerons à croître ainsi qu’à surperformer le marché, comme nous l’avons toujours fait tout au long de la pandémie ", a déclaré Dana Dunne, CEO d’eDreams ODIGEO.