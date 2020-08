eDreams ODIGEO : "notre business model s’est avéré robuste et flexible" selon Dana Dunne

Les liquidités à fin juillet s’élèvent à 167 millions d’euros, en hausse par rapport à juin avec 132 millions d’euros.



Pour réussir cela, les coûts variables ont diminué de 84 % grâce à " notre business model agile et en raison de la diminution des réservations. "



Malgré tout, l'EBITDA ajusté enregistre une perte de 14,7 millions d'euros (contre un revenu de 28,1 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2020), et le résultat net ajusté enregistre une perte de 23,6 millions d'euros (vs un revenu de 9 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2020).



" L’adoption accélérée du numérique nous place dans une position très favorable et nous chercherons à tirer d'avantage profit de cette évolution.



Je suis convaincu que nous sortirons gagnants de cette crise grâce aux personnes qui forment eDreams ODIGEO et à l’entreprise forte et agile que nous avons construite, " explique Dana Dunne, le PDG d'eDreams ODIGEO.