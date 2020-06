 Air Caraïbes: reprise le 11 juin 2020 des vols Métropole-Antilles

La desserte reprendra dans un premier temps vers et au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle entre le 11 juin et le 25 juin.



A compter du 26 juin, date de réouverture de l’aéroport de Paris-Orly, la compagnie Air Caraïbes reprendra son programme de vols depuis et vers sa base habituelle d’Orly.



Ces opérations seront assurées dans le plus strict respect des mesures sanitaires définies par les Autorités publiques des destinations desservies par la compagnie.