1ère journée Ditex : le Salon des retrouvailles fait le job !

Le challenge est aussi de taille pour le Ditex, le seul salon régional B2B qui, contre vents et marées, maintient le cap.



Nous accompagnerons la profession dans les bons comme dans les mauvais jours, parce que ce rassemblement est incontournable, nécessaire et indispensable.



Malgré un délai extrêmement réduit pour son organisation et après deux années d’absence, le Ditex a maintenu sa présence et réaffirmé sa résilience. Merci de votre fidélité et de votre confiance.



Ce jeudi, 2e journée du Salon, nous vous attendons nombreux, pour sceller le pacte des retrouvailles et de la solidarité. Le tourisme et le voyage sont des piliers de la société française et ils le resteront.



Après la pluie vient le beau temps !