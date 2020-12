2e épisode de la série "les grands oubliés" : la réouverture ou "de l'agence à l'usine"

D'autant que si des agents ont repris, d'autres ont été obligés de rester à la maison.



" Je suis au chômage depuis le 16 mars, car nous sommes en binôme sur le même pôle donc un binôme sur deux est resté actif.



Le lien a été conservé via des textos, appels, puis avec des questions de ma part pour des devoirs dans le cadre de ma formation. Nous avons pu déjeuner ensemble... " confie Morgane Beard, agent de voyages en alternance.



Malheureusement le cas de l'étudiante n'est pas isolé. Ils sont nombreux à se retrouver sans activité professionnelle, même 9 mois après le début de la crise.



Si la jeune femme a pu conserver un lien avec ses collègues, la situation n'a pas été la même pour d'autres. Pour Charline, agent de voyage en Bretagne,le chômage se fait long trop long.



Elle n'a plus remis les pieds dans son agence depuis la mi-mars et n'a depuis plus aucune nouvelle de son responsable.



" Je me suis fait une raison. Au début je le vivais mal. Je me dis qu'il doit être très mal. Dans tout cela, ce qui me manque le plus en ce moment c'est de travailler. "



Le tourisme est souvent défini comme un secteur de passion, cela permet sans doute de justifier les petits salaires, la dévotion et les journées à rallonge.



Et justement les journées de Karine Goulard, agent de voyage dans une agence intégrée TUI ont ressemblé à celles du film " Un jour sans fin ", dans lequel Bill Muray revit éternellement le jour de la marmotte.



" J'ai repris à temps plein dès le 15 juillet 2020. C'était très long et anxiogène, car nous n'avions personne en boutique. Nous avons fait un report ou deux, mais rien de plus. C'était une période très désagréable, " se remémore-t-elle.



Il faut dire que les points de vente ont rouvert sous la pression de la cellule de crise, afin de permettre aux agents de s'occuper de leurs clients, mais une fois géré les affaires courantes, il ne restait plus rien à faire.



Pour Kevin le responsable breton d'un point de vente, le constat est le même. Après avoir passé la première vague de la réouverture, le calme s'est installé.



" Nous avons travaillé une vingtaine d'heures par semaine pour envoyer le maximum d'offres de report en temps et en heure. J'ai très peu vendu, seulement de la billetterie. "



Pour les autres le constat est similaire, la reprise n'a pas eu lieu, mais ce n'est pas une raison pour s'abandonner à la névrose.