3 idées de destinations pour un road-trip Vous avez envie de faire un road-trip ? On vous propose 3 destinations à découvrir dans le monde avec une voiture ou un camping-car

Vous avez envie de prendre l’air et de découvrir un pays ou une région lors d’un road-trip ? Cela tombe bien on vous propose aujourd’hui 3 destinations à découvrir en voiture ou en camping-car.

L’avantage de partir en road-trip c’est que vous allez pouvoir prendre votre temps pour découvrir sans avoir forcément des impératifs de transports en commun ou bien d’excursions organisées.

Rédigé par Max Delaure [Contenu sponsorisé] le Mardi 20 Octobre 2020

Un road-trip en Sicile Sicile était une destination idéale pour les road-tripper ? Que ce soit en voiture ou bien en camping-car, il est très facile de se déplacer sur l’île.

Vous pouvez louer une voiture pour moins de 20€ par jour directement à l’aéroport de Palerme. Si vous préférez louer un camping-car, vous trouverez toutes les informations sur le site de



Si vous restez dans le nord de l’île, vous pourrez aller jusqu’à l’ouest vers Trapani et découvrir les magnifiques plages des îles Égades.

Il est très facile se déplacer en Sicile bien que les routes ne soient pas dans un super état (beaucoup de trous ou d’affaissements) mais cela reste malgré tout très correct.

L’avantage c’est que vous allez pouvoir aller d’un bout de l’île à l’autre en 3 heures environ.

Cela vous permettra de découvrir toute l’île en moins de 15 jours si vous le souhaitez.

La Sicile est une destination idéale pour un road-trip en Europe.



Il y a des vols depuis de nombreuses villes de France comme Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux ou Nice ! Il vous suffira alors de réserver votre moyen de locomotion, vos hébergements et de profiter du soleil une fois sur place.

Un road-trip aux États-Unis découvrir la côte ouest des États-Unis et ses grands espaces sauvages ? De Los Angeles à San Francisco en passant par Yosemite National Park, les États-Unis attirent les road-tripper du monde entier.



Dans l’ouest des États-Unis, les parcs nationaux ne manquent pas. Si vous avez un camping-car, vous pourrez parcourir de nombreux kilomètres tout en profitant de la nature.



L’avantage d’une voiture c’est que vous pourrez rentrer plus facilement dans les villes et vous garer. C’est le moyen de locomotion idéal pour ceux qui préfèrent découvrir la côte Est des États-Unis et découvrir la ville de New York. D’ailleurs si vous voulez visiter New York facilement, le



Dans tous les cas, pensez à bien organiser votre road-trip que ce soit au niveau de la location de la voiture ou bien des hébergements, même si vous pourrez toujours réserver des activités ou un hôtel à la dernière minute.

Un road-trip en Afrique du Sud aimez les animaux et la nature, il y a une destination idéale : l’Afrique du Sud.



Vous pouvez facilement découvrir ce pays en voiture en longeant la côte est du pays tout en découvrant avec votre voiture les grands parcs nationaux.

Vous aurez l’occasion de voir les BIG 5 : lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros noir.

Il y a bien sûr d’autres animaux à découvrir comme les girafes, les gazelles, les guépards et autres antilopes. C’est impressionnant de voir la diversité des animaux que vous retrouverez dans ce pays.



C’est une destination incroyable pour prendre de belles photos. Le prix des entrées dans les grands parcs nationaux est assez contenu (moins de 10€ par jour) et vous pouvez vous y déplacer par vos propres moyens avec votre voiture. Cela permet de limiter vos dépenses et de ne pas devoir faire appel à un guide ou un transport privé.



Durant votre road-trip en Afrique du Sud, on vous conseille de vous arrêter quelques jours au Kruger National Park, mais aussi à l’Addo Elephant Park et bien entendu de découvrir sur quelques jours la ville de Cape Town.



Le Kruger National Park est le plus grand des parcs nationaux et vous permettra de voir les BIG 5. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo et une paire de jumelles pour profiter du spectacle. Vous avez également la possibilité de dormir au sein du parc dans des camps, mais il faudra pour cela réserver vos hébergements assez longtemps à l’avance, car les places sont limitées et en général très vite réservées.



Pour Cape Town, ne manquez pas la Table Mountain mais aussi Robben Island où détenu pendant près de 17 ans. Il y a des visites guidées tous les jours par d’anciens prisonniers… La visite est glaçante et vraiment intéressante, on vous la recommande chaudement.



Dans tous les cas, nous espérons que vous trouverez le road-trip idéal qui correspondra à vos envies (nature ou villes). Le choix de votre véhicule est important et il vous permettra de profiter pleinement de votre aventure.

