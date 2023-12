7ème Airlines Weeks : Quand les compagnies s’invitent chez Resaneo pour un mois de formation et de fête

Les Airlines Weeks organisées par RESANEO tout au long du mois de novembre, sont passées un peu trop vite pour tous les participants. Pendant cette 7ème édition, les compagnies aériennes se sont relayées, à raison d’une ou deux par jour, pour rencontrer, échanger, former et informer les équipes. C’est une occasion unique pour se tenir au courant des nouveautés et apprendre des astuces et des spécificités de chacun des fournisseurs de RESANEO.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 4 Décembre 2023

Comme tous les ans, l’événement est moment privilégié et ce n’est pas pour rien que toutes les équipes ont répondu présent à chaque session tout au long des quatre semaines de novembre. Si l’ambiance est studieuse lors des ateliers elle devient festive pendant les déjeuners avec nos partenaires.

La nouveauté 2023 consistait en la mise en place de deux formats. Les mardis et jeudis étaient réservés à une compagnie (ou groupe) en exclusivité. Dans ce cadre nous avons accueilli :



Air France - KLM

Turkish Airlines

Lufthansa, Swiss, Austrian et Brussel Airlines

United Airlines et Air Canada

Emirates

Air Caraïbes et French Bee

Corsair

Oman Air

Royal Air Maroc



Et les quatre vendredis du mois étaient sous forme d’atelier, et nous y ont rejoint :



APG

Air Austral

Aegean

Air Sénégal

Singapore Airlines

Air Arabia

Transavia

Air Transat

ITA Airways

Kenya Airways

Sky Express

Ethiopian Airlines

Vistara



Rapprocher les salariés et accroître leurs compétences Aurélie, Directrice des Opérations de RESANEO nous parle des Airlines Weeks.



« Ces journées nous offrent l’opportunité de se synchroniser avec nos fournisseurs. Tout a tellement évolué ces deux dernières années et nous ne pouvons pas passer à côté d’infos importantes. L’organisation s’est affinée au fil des éditions. Nous nous répartissons par petits groupes et assistons à deux ateliers. Le premier est consacré aux informations sur la compagnie, ses actualités, sa flotte, ses cabines, ses équipements, ses routes etc. Quant à la deuxième session, d’une durée similaire, nous évoquons des thématiques liées aux techniques de vente et de gestion de l’après-vente sur GDS et NDC. Nous nous mettons à jour sur toutes les bonnes pratiques techniques et fonctionnelles.

Les but de ces journées est simplement de rapprocher toujours plus les employés et de leur permettre d’accroître toujours plus leurs compétences.

La finalité, c’est proposer un service client hyper qualitatif. Lorsque la confiance en soi est acquise c’est immédiatement ressenti par nos agences au téléphone ».



Pour Rajaa, Booking Manager Resaneo :



« Les Airlines Weeks sont le moment idéal pour intégrer les nouveaux embauchés à l’équipe et apprendre les subtilités techniques des compagnies. Nous gagnons ensuite en autonomie et en expertise ».



Les compagnies aussi attendent ce rendez-vous qui est devenu une tradition Du côté des compagnies présentes, les Airlines Weeks étaient attendues.



United Airlines était représenté par Anne-Catherine Lallemand : « Les Airlines Weeks chez Resaneo c’est toujours une réussite, tant par la profondeur des échanges, que par l’intérêt suscité par nos nouveautés. C’est l’occasion de faire découvrir ou de redécouvrir United Airlines, dans un cadre amical et sérieux. Alors bien sûr, à l’année prochaine pour une nouvelle édition ».



Yael Fulcher, commerciale Vistara, détaille :



« A titre personnel, c’était ma première participation aux Airlines Weeks de Resaneo et j’ai été ravie de participer à cette opération. Cela m’a permis de répondre à beaucoup de questions techniques dans le cadre du format workshop. Je n’ai pas pu voir tout le monde car je passais du temps avec un seul agent à la fois. Néanmoins, j’ai abordé toutes les questions avec près d’une vingtaine de Travel angels ».



Pour Turkish Airlines, Sena Sur Özkaratay, Regional Marketing Manager, explique :



« Turkish Airlines est présent à chaque édition. Nous sommes ravis d’échanger sur les actualités de notre compagnie avec les équipes enthousiastes de Resaneo. Elles sont curieuses d’apprendre nos spécificités produits et services ainsi que la technique. C'est aussi un moment de partage privilégié autour d'un repas traditionnel turc, l'occasion de faire voyager le temps d'une journée ».



Les Airlines Weeks 2023 de RESANEO 2023 ne sont plus.



Vive les Airlines Weeks 2024. Il suffit juste de s’armer d’un peu de patience.



