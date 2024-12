8ème Airlines Weeks : Resaneo reçoit ses partenaires aériens pour cinq semaines de formations dans un esprit festif

« Le partenariat qui lie Royal Air Maroc et Resaneo demeure historique, et est qualifié d'exemplaire au vu de la qualité de nos relations, aussi bien professionnelles que personnelles. Comme à chaque début de saison, nous nous réjouissons de participer aux "Airlines Weeks" initiées par Resaneo, l'occasion d'échanger avec les équipes, de présenter les nouveautés produits et services RAM, mais aussi les projets stratégiques sur le moyen et long termes de notre compagnie, ainsi qu'une mise au point sur les résultats de l'année tout en mettant en relief les axes majeurs à développer davantage.

Nous tenons à féliciter et à remercier la Direction de Resaneo et l'ensemble du staff commercial, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite manifeste de cet important événement »

« A titre personnel, c’était ma première participation aux Airlines Weeks de Resaneo. J’ai été ravie d’y participer après le lancement de nos 3 vols au départ de Paris vers New York et Boston. Cet évènement est l’occasion idéale pour présenter le produit JetBlue, tous les services inclus pour nos clients et les avantages de notre cabine Mint®. Nous avons aussi pu en profiter pour mettre en avant notre partenariat avec Resaneo et leur Travel Connect Train qui permet aux agents de réserver des vols JetBlue en combinaison avec le train depuis plusieurs villes de France »

« Le rendez-vous des Airlines Weeks est incontournable. C’est un moment unique de partage avec les équipes et le moment idéal pour évoquer l’actualité riche de Corsair, avec notamment le renouvellement intégral de la flotte, et la dernière distinction Skytrax de meilleure compagnie aérienne loisirs en France ! C’est un partenariat historique et très dynamique, grâce à une relation privilégiée, et une confiance mutuelle tissée au fil du temps. La convivialité est au cœur de cette journée, avec un déjeuner partagé aux côtés des équipes. Le rendez-vous est pris pour 2025. »