A la conquête du Great American West !

Un nom clairement évocateur !! A la question « A quoi vous fait penser le Great American West ? » Instantanément, de nombreuses images nous viennent en tête : Conquête de l’ouest, nature, rodéos, cowboys, ranchs, parcs nationaux et évasion ... En effet, ces états qui, lorsque nous étions petits, nous faisaient rêver entre les westerns du mardi soir et l’envie de se déguiser en Cowboy et Indien synthétisent parfaitement tout cet imaginaire que nous nous sommes mis en tête au fil des ans.

Rédigé par The Great American West et EURAM le Lundi 22 Février 2021





Le Great American West est une région située à l’Ouest des Etats-Unis regroupant 5 états :



- l’Idaho (Gem State)

- le Montana (Big Sky State)

- Le Dakota du Sud (Great Faces, Great Places State)

- le Dakota du Nord (Legendary State)

- Wyoming (Cowboy State)



L’Idaho : Traversé par les montagnes Rocheuses et surtout par 31 routes panoramiques, l’Idaho présente un relief varié et des paysages magnifiques, entre sommets enneigés, massifs montagneux, plaines, canyons, cascades et lacs vert émeraude. La nature occupe une place prépondérante et les forêts, principalement de conifères, couvrent environ 41% de la superficie de l’état. C’est dire que la nature est omniprésente !



Le Montana : Et au milieu coule une rivière, L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, Légendes d’Automne… Si vous avez vu ces films, c’est exactement ce type de paysages que vous retrouverez ici, dans le Big Sky State (« Le Pays du Grand Ciel »). Traversé par les Rocheuses, ses montagnes espacées par de larges vallées donnent au firmament toute sa grandeur. D’autant que le soleil y brille 300 jours par an ! L’état est aussi connu pour abriter le Glacier National Park.



Le Wyoming : Imaginez une toile de fond d’une beauté préservée resplendissante, comme sur une carte postale : un endroit où les sommets enneigés des montagnes se reflètent dans les lacs alpins avec des troupeaux de bisons en train de migrer vers les pâturages, où la faune parcourt librement les plaines et les vallées, et où de vrais cowboys traversent le territoire à cheval… Et surtout, cet état, le moins peuplé des USA abrite 2 grands parcs nationaux et non des moindres ! Yellowstone et Grand Teton.



Le Dakota du nord : Ancien royaume des sioux, le Dakota du Nord se réalise dans l’incarnation de tous les possibles. Mais c’est avant tout pour admirer les fantasmagoriques Badlands, taraudant la prairie de leur architecture tourmentée protégée par les deux sections du Theodore Roosevelt National Park, que l’on vient dans le Legendary State !



Le Dakota du sud : Ce n’est pas pour rien que le Dakota du Sud se définit comme l’État des « Great Faces, Great Places » (grands personnages et endroits grandioses). Au mémorial national du Mont Rushmore, vous serez nez-à-nez avec quatre présidents américains : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln – leurs visages creusés dans la roche atteignent 18m de haut. L’Etat abrite également Crazy Horse Memorial, la plus grande sculpture au monde (rendant hommage au peuple Sioux), à même la roche, en cours de réalisation.



4 raisons de choisir le Great American West ● Évasion, évasion, évasion…

Située dans la partie nord des États-Unis, la région est réellement enchanteresse, avec des panoramas exceptionnels et une beauté naturelle incroyable. Les voyageurs auront le choix entre des activités de plein air et d’aventure et une myriade d’activités culturelles – qui font de cette région un endroit idéal pour goûter à l’inoubliable. Parcourir des sentiers de randonnée légendaires sur les traces d’explorateurs célèbres. Admirer de nombreuses et magnifiques espèces sauvages et découvrir l’extraordinaire beauté des 15 parcs, monuments et mémoriaux nationaux. L’esprit pionnier y est toujours bien vivant et se ressent dans les grands espaces. Oui, oui, le Great American West, c’est tout ça !



● L’héritage amérindien et la culture cowboy

Le Great American West, légendaire, est l’endroit idéal pour découvrir la vraie culture cow-boy. Montez en selle et allez faire une randonnée équestre dans les plaines du Dakota du Nord ; assistez à un réel rassemblement de bisons, dans le parc d’État Custer du Dakota du Sud ; allez voir l’un des nombreux rodéos du Wyoming (concerts de musique country et concours culinaires en chuckwagon (chariot)) ; parcourez les pistes à cheval et conduisez le bétail dans l’un des ranchs en activité du Montana ou relaxez-vous dans un ranch ultra luxueux. Essayez-vous à la vie de cow-boy au cours d’une traversée de l’Idaho en chariot, avant de vous régaler d’un excellent barbecue, servi à la belle étoile, au son de la musique Country & Western.



La région du Great American West relate les temps forts de plus d’un peuple et aucune visite ne serait complète sans en apprendre davantage sur la culture et le patrimoine des Premières nations d’Amérique. Visitez le Sacajawea Center à Salmon, en Idaho pour tout savoir sur l’Indienne Shoshone qui contribua à titre de guide-interprète à l’expédition de Lewis et Clarke. Voyagez au cœur de la grande nation sioux par la route panoramique Native American Scenic Byway, dans le Dakota du Sud ; explorez les anciennes traditions de la tribu Blackfeet au festival annuel North American Indian Days, dans le Montana ; participez à un authentique powwow amérindien à Bismark, capitale du Dakota du Nord ou examinez les coutumes des tribus Shoshone, venant de l’est et Arapaho, venant du nord, à la réserve de Wind River, dans le Wyoming.



● Une nature omniprésente et des paysages incroyables

La plupart de l’Ouest américain a été soigneusement conservé dans des parcs et des monuments nationaux, permettant aux visiteurs de découvrir une nature intacte, telle qu’elle apparut aux premiers pionniers.

Dans cette partie des Etats Unis encore très préservée, il existe forcément un parc, un mémorial ou un monument national prêt à être exploré.

Ici, la nature d’une beauté sauvage nous réserve des paysages parmi les plus spectaculaires au monde. L’un des parcs nationaux incontournables de l’Ouest américain ? Celui de Yellowstone, le plus ancien des Etats-Unis ! Il se situe principalement dans l’Etat du Wyoming. Camping, canoë, randonnée, observation d’animaux sauvages (bisons, antilopes, coyotes…), cascades et sources chaudes… côté activités de plein air, Yellowstone nous gâte. Le clou du spectacle, c’est encore sa centaine de geysers, et notamment « Old Faithful », l’un des plus grands au monde.



● Toute l’année

Le Great American West revêt un aspect magique en hiver, lorsque la région se couvre d'un grand manteau blanc. Virées en motoneige ou en traîneaux (avec ou sans chien), descentes en snowboard, il y en a pour tous les goûts ! Ski de fond, pêche sous la glace ou encore raquettes à neige, vous pourrez pratiquer tout cela et plus encore dans les états du Dakota du Sud, Montana,

Fun Facts ! ● Le parc national de Yellowstone (1872) s'étend sur trois états : Idaho (1 %), Montana (3 %) et Wyoming (96 %)



● Les saphirs Yogo, que l'on ne trouve que dans l'État du Montana sont considérés comme faisant partie des plus beaux saphirs du monde. Leur couleur "bleuet" leur donne une des couleurs les plus vraies-bleues naturellement (sans traitement)



● La plus haute dune de sable structurée d'Amérique du Nord - Bruneau Dunes State Park (143 mètres de haut) est située dans l’Idaho



● Le canyon le plus profond d'Amérique - Hells Canyon est également situé dans l’Idaho (2,407 mètres de profondeur). Dépassant ainsi le Grand Canyon !



● La nature et les parcs par centaine ! Et plus exactement 163 parcs d’états - Idaho (27) Montana (55) Dakota du Nord (13) Dakota du Sud (56) Wyoming (12)



EURAM propose 7 itinéraires pour découvrir les merveilles du Great American West la création d’itinéraires complets sur des thèmes différents afin de profiter de toutes les richesses que ces états proposent.



Agrémentez ensuite ces circuits de produits typiques tels que les logements en ranch, les dîners dans un chariot du far west, une excursion « photo safari » pour photographier les bisons, les geysers aux heures de coucher… Ces expériences sont également accompagnées de produits classiques tels que des transferts, des visites guidées, des activités sportives comme les balades à cheval ou les sorties en kayak-paddle à Yellowstone, les city passes…



De la ruée vers l’or aux rocheuses américaines en passant par le Great Native American West, n’hésitez pas à vous connecter pour proposer à vos clients un voyage à la carte original et synonyme d’évasion, de grands espaces et répondants à leurs besoins qui reposeront probablement sur les nombreuses qualités qu’offrent ces états.



→ Pour se connecter :



→ Cliquez ici pour découvrir le Great American West et notre webinar

