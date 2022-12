Appli mobile TourMaG



AC Hotel et Residence Inn, deux nouveaux hôtels à Strasbourg NAOS Hôtel Groupe dévoile ses deux nouvelles adresses au cœur du quartier d’affaires

NAOS Hôtel Groupe a dévoilé ses deux nouvelles adresses au cœur du quartier d’affaires de l’Archipel-Wacken à Strasbourg. Deux lieux de vie nichés dans un building contemporain, décrits comme "les hôtels de demain".

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 8 Décembre 2022

NAOS Hôtel Groupe annonce l'ouverture de deux nouveaux hôtels à Strasbourg, au cœur du quartier d’affaires de l’Archipel-Wacken.



À seulement 15 minutes en tramway de la gare et 10 minutes du centre historique de la ville, ces lieux nichés dans un building contemporain s’annoncent comme "les hôtels de demain".



Tout d'abord, l’AC Hotel by Marriott Strasbourg et son esprit urbain, son mobilier en bois et ses décorations organiques, inspirés de l’univers wabi sabi . L’hôtel se pare de marron, de gris brossé, de noir et d’éléments de décoration naturels, qui lui confèrent un climat chaleureux.



Une ambiance que l’on retrouve au gré des 170 chambres réparties sur les étages, dans les salles de conférences à disposition, dans la fitness room, jusqu’au dernier étage où se trouvent le restaurant l’Archipel avec sa cuisine gastronomique sur fond d’ambiance jazzy, et son sky lounge où profiter d’une vue à 360 degrés sur la ville de Strasbourg.



"Home away from home" au Residence Inn Situé dans le même bâtiment contemporain, le nouveau Residence Inn by Marriott Strasbourg est défini comme " le parfait home away from home ", précise le Groupe dans un communiqué.



" Dès l’entrée, la réception se veut accueillante avec son sol et son plafond tout en bois, sa décoration aux tons chauds et ses suspensions luminaires en osier.



Dans le dédale des étages et de leurs couloirs bleu cobalt aux imprimés graphiques, les chambres se répartissent en 77 studios équipés d’un grand lit et 3 appartements où s’ajoutent un canapé-lit ", ajoute le Groupe.



En plus de l’espace nuit, chaque chambre s’accompagne d’une cuisine équipée et d’une salle d’eau spacieuse et lumineuse ainsi que de nombreux rangements pensés pour les voyageurs s’installant pour de longues périodes.



Le Library Café invite à un moment de déconnexion avec sa grande salle où se côtoient fauteuils moelleux, banquettes et tables, pour s’offrir à toute heure de la journée un tea time avec un ami, une parenthèse où lire son livre ou s’attabler avec son ordinateur pour travailler.



Quant au restaurant, direction le rooftop à nouveau pour découvrir l’Archipel et son sky lounge.

