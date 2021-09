ADN Tourisme prend 10 engagements sur le tourisme durable

Christian Mourisard, président d'ADN Tourisme précise : « Ce manifeste, il a été construit par et pour nos adhérents afin que chacun se l’approprie et que nous puissions avancer tous dans le même sens. Car le tourisme de demain sera responsable ou il ne sera pas, et nous devons en convaincre tous les acteurs, au premier rang desquels les professionnels et les responsables politiques . »



Parmi les 10 engagements d'ADN Tourisme nous retrouvons : porter une vision élargie du tourisme auprès des Parlementaires, des Ministères et des instances européennes et engager des partenariats avec avec des acteurs de la sphère « responsable » ; accompagner la transition de l'activité touristique dans les territoires à 10 ans ; faire de nos organismes des structures exemplaires en matière de RSE ou encore prendre soin de tous les publics.