AIR TAHITI NUI, le plus court chemin vers la Polynésie !

Exemple :

Acteur majeur du développement de l’industrie touristique de la Polynésie française et conscient des enjeux liés à son activité (climat-énergie, concurrence, nouvelles règlementations, etc.) Air Tahiti Nui s’est volontairement engagé depuis 2015 dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE).via son partenariat avec la plateforme CarbonClick Cette plateforme permet de calculer les émissions carbones de son vol et de soutenir un panier de projets environnementaux certifiés à impact positif permettant de stocker du carbone (projets de type reforestation) ou de réduire l’usage de combustibles fossiles (projets de type énergies renouvelables). Acheter un crédit de compensation carbone permettra ainsi deun A/R CDGPPT représente 1375kg d’émissions de CO2, le coût de la compensation est de 124 USD, le passager et la compagnie payent 50% chacun.