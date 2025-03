APST : le prix du jeune et nouvel entrepreneur fait son grand retour !

Pour candidater, les entrepreneurs membres de l'APST doivent avoir moins de 40 ans, et 5 ans d'expérience dans le tourisme. Ils doivent également faire valoir l'originalité de leur activité et la viabilité de leur entreprise.À la clé pour le lauréat, un accompagnement renforcé et de nombreux avantages offerts par les partenaires de l'APST à savoir :- Une année d'adhésion gratuite aux Entreprises du Voyage- Un an d'abonnement offert à Amadeus Selling Platform Connect- Une réduction de 50% sur la cotisation APST pendant 2 ansPour candidater, il suffit de remplir le formulaire en cliquant ici.