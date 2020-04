ATD publie un manifeste pour la transformation du secteur touristique

Sobriété carbone et préservation environnementale :

- Réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme français et afficher une ambition de réduction liée aux Accords de Paris ;

- Décarboner le secteur des transports touristiques avec des investissements massifs dans les infrastructures ferroviaires et la réduction de la TVA sur les billets de train ;

- Sensibiliser à l’impact du transport aérien et promouvoir la mobilité locale ;

- Développer massivement la recherche et développement pour des transports moyen et long courrier neutres en carbone ;

- Rendre obligatoire la rénovation énergétique des hébergements touristiques et des sites de visite d’ici à 2040 ;

- Rendre obligatoire l’annonce des émissions carbone pour l’ensemble des prestations touristiques ;

- Lutter contre l’artificialisation des sols et l’acidification des océans ;

- Mettre en place des éco-conditionnalités sur les nouveaux projets de développement touristique ;

- Préserver la biodiversité, les habitats et les paysages, en luttant notamment contre l’usage des pesticides et produits chimiques, et en travaillant sur le changement des pratiques alimentaires.



Entraide, solidarité et justice sociale :

- Mettre en place des outils de financement pour permettre la résilience des professionnels du tourisme en cas de crise et de choc ;

- Former les professionnels du tourisme et les futurs professionnels aux enjeux du tourisme durable ;

- Encourager une stratégie RSE ambitieuse au sein des institutions ;

- Renforcer le programme de soutien au patrimoine français du tourisme ;

- Soutenir largement les initiatives en matière de tourisme social et solidaire et un plan ambitieux pour le Tourisme pour tous ;

- Développer un passeport du voyageur citoyen du monde soulignant les obligations solidaires et citoyennes du voyageur mais aussi des destinations touristiques.



Retombées économiques locales :

- Construire de nouveaux tableaux de bord du tourisme français, qui intégreraient la comptabilité sociale et environnementale ;

- Pousser l’Organisation Mondiale du Tourisme à ne plus classer les destinations par le nombre de touristes internationaux ;

- Repenser les indicateurs de performance d’une destination ou d’un professionnel du tourisme en intégrant de nouveaux critères extra-financiers.



Tourisme de sens :

- Adapter les classements hôteliers et l’immatriculation Atout France aux enjeux du tourisme durable sur les aspects sociaux et environnementaux ;

- Avoir 50% des évènements organisés en France avec la norme ISO 20121 d’ici à 2040 ;

- Accompagner les professionnels du tourisme, à travers les Organismes de Gestion des Destinations, à développer des offres de tourisme durable ;

- Renforcer la promotion des offres durables en France et à l’international ;

- Mettre en place une contribution financière pour financer les actions en matière de transition du tourisme ;

- Lutter contre