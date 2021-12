Abbey Ireland & UK vous invite à fêter un Noël irlandais !

• Visiter un château et ses jardins pour une ambiance féérique

Nous apprécions tout particulièrement le château et les jardins de Malahide, qui se trouvent au nord de Dublin et sont facilement accessible en DART (petit train côtier). Organisez une journée d’excursion au départ de Dublin et découvrez ce magnifique château, dont l’origine remonte à 1185.Le parc est immense et s’illumine l’hiver venu. Le village de Malahide est un petit village irlandais typique très charmant, avec ses rues colorées, ses magasins artisanaux et ses petits restaurants.Plus au Nord, encouragez vos clients à visiter le château et les jardins d’Hillsborough, résidence officielle de sa Majesté la Reine d’Angleterre en Irlande du Nord. C’est un vrai paradis de lumières qui émerveillera les petits comme les grands : tout le mois de Décembre et jusqu’à début Janvier, les jardins se parent de mille feux et offrent un somptueux jeu de lumières.