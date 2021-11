Accor : Quelle est la nouvelle marque Emblems Collection ?

L'ouverture du premier établissement, le Guiyang Art Centre Hotel est prévu en décembre 2022, dans la province chinoise de Guizhou. L'hôtelier souhaite reproduire el succès qu'a connu MGallery Hotel Collection, mais en étant plus axé sur le luxe.



La collection sera regroupée en 3 catégories Emblems Collection Heritage (des édifices qui participent au caractère d’une ville, d’un territoire ou d’un pays), Emblems Collection Retreat (établissement dans des lieux uniques), Emblems Collection Signature (ds hôtels design qui incarnent un univers

esthétique).



Cette nouvelle marque de luxe est appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d’ici 2030.



Accor rappelle que la Chine n'est pas la seule cible pour Emblems Collection car celle-ci vise des ouvertures à Paris et Prague notamment pour la gamme Signature.



Le groupe rappelle que les hôtels de luxe peuvent aussi se porter candidats à Londres, Amsterdam, Berlin, Madrid, Marrakech, Le Caire, Amman, Doha, Moscou, Bangkok, Séoul, Sydney, Montréal, New York, La Havane, Carthagène, Santiago, Buenos Aires, ou encore Montevideo.



Pour l’Emblems Collection Retreat, les destinations présélectionnées sont la Toscane, Mykonos, Bodrum, l’Algarve, Bali, la Gold Coast (Australie) et la Riviera Maya (Mexique).