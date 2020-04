Accor : le CA chute de -15,8% en données comparables au 1er trimestre 2020 RevPar en retrait de 25,4% mais "situation financière solide"

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2020 atteint 768 millions d’euros, en baisse de 17,0% en données publiées et de 15,8% en données comparables. Le RevPAR est en baisse de 25,4%.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Avril 2020

Ce repli traduit la détérioration brutale de l’environnement, liée à la propagation à l’échelle mondiale de l’épidémie de Covid-19, d’abord en Asie-Pacifique (-33,7%) puis dans d’autres régions notamment en Europe (-23,2%) et en Amérique du Nord (-22,2%).



Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent négativement pour -7 millions d’euros liés essentiellement à la cession des hôtels Mövenpick en location.



Les effets de change ont un impact négatif de -4 millions d’euros, lié essentiellement au Dollar australien (-4,2%) compensé par le Dollar américain (+3.0%).



Au cours du premier trimestre, Accor a ouvert 58 hôtels correspondant à 8 000 chambres, un niveau très satisfaisant compte tenu de l’environnement actuel.

62% des hôtels du Groupe sont fermés A fin mars 2020, le Groupe dispose d’un parc hôtelier de 746 903 chambres (5 085 hôtels) et d’un pipeline de 208 000 chambres (1 202 hôtels), à 76% dans les marchés émergents.



Au 22 avril 2020, 62% des hôtels du Groupe sont fermés, soit plus de 3 100 unités.



Baisse du chiffre d’affaires Le Groupe enregistre au premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 768 millions d’euros en baisse de 15,8% à périmètre et change constants (pcc).



Ce recul atteint -17,5% pour HotelServices et -13,0% pour les Actifs Hôteliers. Le chiffre d’affaires des Nouvelles activités est en repli de 13,8% à données comparables.

