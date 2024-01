Activités : easyjet s'associe à Musement

Musement est une plateforme numérique qui permet de réserver des milliers d'expériences de voyage dans plus de 100 pays à travers le monde.



Le siège de Musement est à Milan et possède des bureaux à Hambourg, Amsterdam, Barcelone, Dubaï, Londres, Munich, New York, Orlando et Paris.



C'est une filiale de TUI Group depuis septembre 2018.



La plateforme de réservation en ligne est désormais disponible en plusieurs langues : anglais, italien, français, espagnol, allemand, portugais, russe, néerlandais et polonais.