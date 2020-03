Aegean Airlines et Hellenic Petroleum vont opérer des vols de soutien médical

Aegean Airlines fournira les appareils et mobilisera ses équipages ainsi que d'autres coûts variables, tandis que Hellenic Petroleum, par l'intermédiaire d'EKO, couvrira les frais de carburant.



Dans un premier temps, Aegean Airlines et Hellenic Petroleum opèreront jusqu'à 10 vols vers la Chine, l'Extrême-Orient ou d'autres pays qui produisent des matériaux médicaux et pharmaceutiques ou d'autres équipements nécessaires pouvant être transportés par la flotte d'Aegean Airlines.



Cette initiative est coordonnée exclusivement par l’autorité du Ministère de la Protection Civile grecque, afin d’assurer une efficacité maximale. Ces vols pourront aussi servir à transporter l’équipement donné à l’Etat par les préfectures, organisations à but non lucratif ou autres entités.