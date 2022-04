Aegean ouvre un salon affaires à Athènes

Aegean a ouvert le 2 avril 2022 un nouveau salon d'affaires dans la zone extra-Schengen de l'aéroport international d'Athènes.



L'espace de 1 250 m² dispose d'une vue sur la piste. Il est composé de deux salons média pour rester connecté, d'un salon de détente pour se relaxer, de salles de réunion pour travailler, de fauteuils avec vue sur la piste, de deux cafétérias, d'un restaurant et d'un bar à vin.



Tous les plats chauds et froids ainsi que les vins proposés proviennent principalement de producteurs locaux de qualité.



Le nouveau salon a été conçu par l'équipe d'architectes K-Studio, accélérant ainsi le partenariat qui a débuté l'année précédente avec la conception et le lancement du nouveau salon d'AEGEAN à Thessalonique.



Il sera ouvert à tous les passagers de Classe Affaires et Miles+Bonus Gold, ainsi qu'aux membres du réseau Star Alliance.