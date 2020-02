Aérien : la compensation carbone ? Efficace … mais temporaire !

« aucune piste n’est sûre d’être celle de l’avenir »

« Seulement 9 aéroports mondiaux ont des accords permanents d’achat de biocarburant, et seulement 230 000 vols commerciaux en ont utilisé depuis 2011. En cause : les coûts, les difficultés d’accès et la disponibilité »

« Le challenge n’est pas de faire voler un avion électrique, ça on sait le faire, mais bien d’opérer commercialement un appareil de 180 places »

Pour parvenir à une aviation vraiment durable, quelles solutions ?Force est de constater qu’elles ne semblent que 3 et qu’aucune d’elle ne paraît en voie d’aboutir à court terme., tranche, responsable de projet au sein du cabinet Roland Berger., décrypte-t-il aussi.Du côté des projets d’avions électriques, il y a peut-être un peu plus d’espoir. 2. Pas suffisant mais prometteur, de l’avis des observateurs du secteur, qui rêvent de voir des mono-couloirs hybride dans les airs dans les années 2030., résume, responsable Environnement et durabilité chez Airbus.