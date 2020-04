Aéroport Marseille Provence : "imposer un siège vide par rangée aux compagnies n'a pas de sens..."

" En tant que société anonyme, donc entreprise privée, nous ne touchons aucune subvention publique.



Pour faire face à cette situation sans précédent nous avons mis en place un plan d'économie de 15 millions d'euros et souscrit 25 millions d'emprunts en mars, " analyse Patrice Escorihuela, le directeur administratif et financier d'AMP.



Aujourd'hui 75% des salariés sont à l'arrêt, les dépenses ont été revues pour minimiser les sorties d'argent et la structure envisage d'avoir recours au Prêt Garanti par l'Etat.



D'autant que la crise devrait avoir des répercussions sur encore de nombreux mois, voire même années.



Les aéroports devront faire face à des compagnies qui ne seront pas en mesures de payer les différentes taxes.



" Celles qui seront encore en mesure de voler n'auront pas reconstitué suffisamment leur trésorerie pour payer ce qu'elles nous doivent. " Et cela ne devrait pas être seulement le cas en mai 2020, mais aussi lors des prochains mois.



Ce n'est la seule inquiète de l'état-major marseillais, l'autre vient de plus haut, du côté de Paris.



En effet, les opérations régaliennes de sûreté de l'Etat ont été déléguées aux aéroports français. Si les coûts ont été réduits, cela représente une sortie d'argent importante de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires.



Pour compenser ce travail, une taxe est habituellement versée par chaque passager accueilli, sauf que sans voyageur, l'aéroport ne touche plus aucun versement par l'Etat.



Et justement ce dernier, via le gouvernement, va devoir répondre aux attentes grandissantes d'AMP.



" Nous avons un besoin considérable d'aide sur les aspects fiscaux, car nous finançons à perte ces missions, ce n'est pas tenable, " s'exaspère le directeur administratif et financier.



Ce n'est pas seulement un report, qui décalerait dans le temps le problème en hypothéquant l'éventuelle reprise, mais une couverture de ces coûts qui est réclamée.



Un aéroport n'est pas seulement un lieu de transit de passagers, il engendre des milliers d'emplois et fait tourner tout un écosystème.



Et pour illustrer l'importance de sa structure, le patron de l'aéroport rappelle qu'il génère chaque année un milliard de retombées pour l'économie locale.



" L'économie de la France ce n'est pas que Paris, il n'y a pas qu'ADP. Les aéroports régionaux sont vitaux " martèle Philippe Bernand.



Alors que le gouvernement est sollicité par l'ensemble des secteurs, il ne devra pas oublier l'aérien, surtout dans un démarrage qui s'annonce lent et grandement incertain.