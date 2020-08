Aéroport Martinique Aimé Césaire : nouvelles conditions d’accès et rappel mesures sanitaires Ces conditions entreront en vigueur ce Jeudi 27 Août 2020

Afin d’éviter la propagation du virus COVID-19 et préserver la santé et la sécurité de tous, la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) met en place de nouvelles modalités d’accès au Terminal passagers. Ces conditions entreront en vigueur ce Jeudi 27 Août 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre.

L’accès au Terminal passagers sera exclusivement réservé aux : ▪ Voyageurs munis d’un titre de transport pour un départ le jour même. Les entrées seront désormais filtrées et les voyageurs dirigés vers les portes d’entrée à l’aérogare en fonction de la compagnie sur laquelle ils voyagent.



Les attendants et accompagnants sont donc invités à rester à l’extérieur du Terminal passagers

▪ Clients de la pharmacie et du centre médical qui devront motiver leurs besoins

▪ Clients des agences des compagnies aériennes

▪ Usagers de la plateforme sur présentation obligatoire du badge

▪ Employés des commerces et services n’ayant pas de badge, sur présentation de justificatifs (attestation employeur, carte professionnelle, etc.)

Rappel des mesures sanitaires en vigueur Le port du masque reste obligatoire dès l’entrée dans l’enceinte de l’aérogare pour tous les passagers et usagers.



Les enfants de moins de 11 ans sont exemptés de masque.



Toutes les personnes entrant en Martinique doivent impérativement se soumettre au test RT-PCR de dépistage du Coronavirus 72h avant l’embarquement et se présenter avec un résultat négatif aux comptoirs d’enregistrement.



Par ailleurs, il est fortement recommandé d’effectuer un second test 7 jours suivants l’arrivée sur le territoire. La SAMAC rappelle que des bornes de gel hydroalcoolique et des poubelles spécifiques dédiées aux masques jetables, gants et mouchoirs à usage unique ont été installées à l’aérogare passagers, à disposition de tous. Les gestes barrière restent indispensables pour éviter la propagation du virus.



Il en va de la responsabilité de chacun. La Société Aéroport Martinique Aimé Césaire, gestionnaire de la plateforme, se réserve le droit de faire évoluer les dispositifs d’accès à l’aérogare passagers en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures imposées par les autorités compétentes.

