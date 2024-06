Aéroport Toulouse Blagnac : Emmanuelle Martinez est décédée

L'Aéroport Toulouse Blagnac voit une nouvelle étoile dans son ciel et l'IMPACT ainsi que toute la profession perd une consœur et une amie pétillante, sincère et courageuse.



Nous souhaitons aujourd'hui lui rendre hommage, lui dire que l'on ne l'oubliera pas et aussi témoigner à sa famille, ses amis, ses collègues et ses partenaires commerciaux qui la chérissaient et l'aimaient, de toute notre amitié et de notre soutien dans ce moment douloureux.



L'ensemble des membres de l'IMPACT partage leur choc et leur chagrin.



Que celles et ceux qui connaissent ses proches n'hésitent pas à partager avec eux notre message de soutien et notre immense émotion.



Une pensée plus particulière et amicale à notre Alain qui n'est pas épargné en ce moment et qui vient de perdre l'une de ses plus fidèles amies. Nous pensons fort à toi.