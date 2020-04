Aéroports : tests de dépistage du COVID-19... l'enjeu de la reprise des vols à l'international ?

"Nous nous posons la question d'une généralisation des tests dans le tourisme.



Nous sommes très favorables, voire même insistants, pour que tous les contrôles des voyageurs se fassent au départ, de manière à ce qu'aucun voyageur ne soit mis en quarantaine ou soit refoulé à l'arrivée.



Nous souhaitons que les contrôles soient faits dans l'aérogare avant la phase d'enregistrement, même à l'extérieur dans la mesure du possible, pour faire de l'aéroport un lieu de sécurité sanitaire.



Il va falloir nécessairement une procédure globale de l'ensemble des pays permettant un échange des voyageurs."

"c'est l'avenir du secteur.

C'est une solution à laquelle nous réfléchissons actuellement. Nous regardons les dispositions et le coût pour mettre en place des tests reconnus par les autorités sanitaires du pays. Mes équipes se renseignent avec le ministère de la Santé afin que tout se fasse dans les règles"

Une mesure suivie de près aussi par les Entreprises du Voyage. Jean-Pierre Mas, son président, qui s'exprimait dans nos colonnes mardi 28 avril 2020, n'a pas caché son intérêt pour la question :Et sur le terrain, les professionnels eux-mêmes se posent la question. C'est le cas du réceptif ACROSS Australia-Oceania basé à Adélaïde en Australie.Son fondateur et directeur général, Sébastien Cros, est d'ores et déjà en train de regarder quelles sont les possibilités. Pour lui, pas de doute :explique-t-il.