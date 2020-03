Voyages : vers des réouvertures de frontières en mai-juin, avec tests Covid obligatoires ?

En parallèle de la levée des restrictions de voyages, certains pays pourraient changer leurs formalités d'entrée, avec des assouplissements pour renforcer le tourisme (gratuité du visa par exemple), ou des durcissements pour contrôler la santé et la couverture médicale des voyageurs.



Il est possible que certaines frontières ne rouvrent qu’à la condition de présenter la preuve d’un test négatif récent au Coronavirus (ou d’un certificat de guérison, pour les personnes ayant contracté le virus antérieurement). Un tel document pourrait être à fournir lors d’une demande de visa avant le départ, et/ou lors de l’arrivée dans le pays.



Cette mesure avait déjà été instaurée courant mars par le Népal, la Jordanie, la Thaïlande, le Cameroun et la Birmanie, avant la fermeture de leurs frontières.



C’est pourquoi cet été et d’ici la fin de l’année 2020, pour plusieurs destinations, les Français pourraient être dans l’obligation provisoire de se faire tester avant tout voyage.



Dans le cas où cette éventualité se confirmerait - ce qui n’est pas certain et qui dépendra de chaque pays - il faut donc espérer un accès massif et facile aux tests de Covid-19, à l’issue du confinement en France mais également après, à tout moment.



Certains pays pourraient aussi mettre en place leurs propres tests à l’arrivée, comme la Corée du Sud vient de l’annoncer.



Une alternative serait que ces tests soient accomplis avant les embarquements, dans les aéroports de départ. Les agences de voyages et compagnies aériennes y gagneraient car elles n’auraient pas à rapatrier les éventuels refus d’entrée.



De telles facilités permettraient aux Français de retrouver, le plus tôt possible, leur liberté de voyager, indispensable à l’issue d’un confinement pesant.