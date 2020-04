Emirates a testé ses passagers au Covid - 19

"Le processus de test s'est parfaitement déroulé et nous profitons de cette occasion pour remercier l'Autorité sanitaire de Dubaï pour ses initiatives et ses solutions innovantes.



Ceci n'aurait pas été possible sans le soutien de l'aéroport de Dubaï et celui d'autres autorités gouvernementales. Nous nous employons à accroître les capacités de dépistages à l'avenir et à les étendre à d’autres vols, ce qui nous permettra de réaliser des tests sur place à l’aéroport et de fournir une réponse immédiate aux passagers Emirates voyageant vers des pays qui exigent des certificats de test COVID-19. La santé et la sécurité du personnel comme des passagers restent d'une importance capitale" , a déclaré Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer.