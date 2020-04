ADP et Choose Paris Region lancent un appel à projet d’innovation "Safe Travel Challenge"

Le concours portera sur les thématiques suivantes :



- Prévention respect des gestes barrières, nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs…



- Détection solutions pour des lieux recevant d'importants flux de personnes, technologies de détection individuelles rapides…



- Développement de nouveaux services, surfaces à commande vocale, modes de paiement non tactiles, achats en ligne…



Ouvert aux startups et PME innovantes françaises et internationales, les candidats devront avoir un produit déjà mâture, afin que leurs projets puissent être rapidement déployables.



Les entreprises ont jusqu’au 20 mai 2020 pour candidater. Avant la finale qui se déroulera du 26 au 28 mai, trois dossiers seront sélectionnés par thématique, les deux les plus prometteurs seront rapidement testés et les prototypes pourront être co-financés par la Région Ile-de-France et le Groupe ADP.



Afin que cet appel à projet puisse également servir les enjeux de l'ensemble du secteur, le jury sera constitué de représentants de compagnies aériennes, d'acteurs de la mobilité et du tourisme, ainsi que de professionnels de santé.