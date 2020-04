Tour du monde des réceptifs : après les incendies, les kangourous profitent d'une certaine accalmie en Australie

TourMaG.com - Vous parlez des compagnies aériennes je suppose ?



Sébastien Cros : Elles ont pour un certain nombre, je ne donnerai pas de noms, totalement lâché les tour-opérateurs du jour au lendemain.



Nous avions près de 300 clients bloqués en Australie, pendant 15 jours, nous étions à leurs côtés jour et nuit pour assurer le rapatriement des touristes français.



C'était très tendu, nous avons même eu des appels de voyageurs qui n'étaient passés par une agence, ils étaient totalement perdus. Dans ces moments-là, nous voyons le poids et l'importance des acteurs du tourisme.



Petit à petit l'Asie, qui représente la plaque tournante pour les vols vers l'Australie, fermait ses frontières ou imposait une quarantaine pour les voyageurs.



Seule Qatar Airways a joué le jeu et maintenu de nombreux vols.



TourMaG.com - Le mois de septembre se résumant à s'occuper des rapatriements, que se passe-t-il maintenant ?



Sébastien Cros : La situation est bizarre actuellement.



Les professionnels prennent conscience qu'il sera très compliqué de sortir de l'Europe même cet été.



Je pense même qu'il ne sera pas possible de se rendre en Australie jusqu'au début de l'année 2021.



Cette analyse repose sur le fait que nous avons près de 6 661 cas pour 75 décès et depuis quelques jours, nous n'avons plus de nouvelles contaminations. Chaque état adopte ses propres règles par rapport à la situation.



Là où les mesures ont été les plus fortes, ce sont à Sydney et Melbourne en raison de la densité démographique, avec notamment l'interdiction d'accéder aux plages et respecter la distanciation sociale.



D'ici un mois, les Etats vont alléger petit à petit les mesures et nous allons de nouveau pouvoir à nouveau voyager entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie.



TourMaG.com - Donc selon vous, le gouvernement va fermer ses frontières au-delà de l'Océanie, pour ne plus importer de cas ?



Sébastien Cros : C'est un peu ma crainte, je pense que nous allons nous protéger des autres. Ce sera terrible pour nous.



Je doute que le pays laissera entrer des voyageurs sans être sûr à 100% qu'ils soient sains. J'ai peur qu'il y ait l'instauration d'une quarantaine, pour éviter toute contamination.



Nous anticipons ces possibles mesures en tablant sur une année 2020 blanche et des exercices à venir difficiles pour les antipodes. Nous sommes dans une totale inconnue.



TourMaG.com - Le tourisme plonge dans la plus grande crise de son histoire. Il va devoir se montrer proactif et peut-être lui-même mettre en place des tests pour montrer aux pays que leurs voyageurs ne sont pas porteurs de la maladie. Qu'en pensez-vous ?



Sébastien Cros : C'est une solution à laquelle nous réfléchissons actuellement. Nous regardons les dispositions et le coût, pour mettre en place des tests reconnus par les autorités sanitaires du pays.



Mes équipes se renseignent avec le ministère de la Santé afin que tout se fasse dans les règles, c'est l'avenir du secteur.



Je crains que la liberté de voyager que nous avons connue est révolue. Il va falloir encore plus assurer la sécurité sanitaire de nos voyageurs. C'est pour cela que selon moi, demain le tourisme sera différent, avec des voyages encore plus sur mesure.