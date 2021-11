Afrique Australe : Austral Lagons et Solea sur le pont

La France a suspendu toutes les arrivées depuis 7 pays d'Afrique Australe. Les pays concernés sont : l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini.



Dans ce contexte, Austral Lagons et Solea ont stoppé tous les départs et rapatrient tous leurs clients en Afrique du Sud, Namibie et Botswana.



Même scénario pour Voyamar qui a des voyageurs en Namibie.



Austral Lagons ne prend plus aucune réservation jusqu'à nouvel ordre pour l'Afrique du Sud, la Namibie, et le Botswana. Même scénario pour les autres TO.



Austral Lagons ainsi que Voyamar gardent ouvert la Tanzanie et Zanzibar. " Il ne faut pas confondre la Tanzanie et Zanzibar situés en Afrique de l'Est et l'Afrique Australe ", précise Hélion de Villeneuve, directeur général d'Austral Lagons.