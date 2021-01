Afrique du Sud : le Quai d'Orsay déconseille "fortement" les séjours et déplacements

Le 28 décembre 2020, le président sud-africain a annoncé la mise en place de restrictions notamment un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures et la fermeture des bars, restaurant, musées, salles de sport... dès 20h.



Dans les endroits classifiés comme " foyers de contamination " (22 districts, dont les villes du Cap, de Johannesburg et Pretoria), toutes les plages, les parcs publics et les piscines sont désormais fermés.