Agences de voyages : les défaillances en baisse en 2021

Les aides mises en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises dans le cade de la pandémie semblent bien avoir porté ses fruits.



En effet, selon les données du groupe Altares le nombre de défaillances d’entreprises en France est en baisse de près de 12 % en 2021 (28 371 procédures enregistrées) par rapport à 2020 et de 45 % par rapport à 2019.



Le nombre de défaillances est au plus bas depuis 35 ans d'après les chiffres publiés.



Thierry Millon, directeur des études Altares précise : « Soutenues par une reprise vigoureuse et par un débranchement tardif et progressif des aides, les entreprises résistent encore à la crise sanitaire. Le maintien des facilités de paiement des charges sociales et fiscales et l’absence de recouvrement forcé ont, certes, permis d’épargner de nombreuses entreprises.



Mais, avec 30 000 défaillances enregistrées sur l’ensemble de l’année 2021, la performance est tout de même remarquable ! La fin de l’année a en revanche été plus compliquée avec une remontée notable du nombre de procédures collectives engagées qui nous invite à nous préparer à une « normalisation » progressive des affaires sur l’année 2022. Pour les entreprises, au-delà d’une lecture économique des données, il faudra être attentif aux signaux business pour éviter de se laisser entraîner dans la chute de ses clients défaillants . »