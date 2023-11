Air Antilles fera un effort pour les billets non volés

" Concernant les billets non utilisés, s'ils ont été déclarés au liquidateur judiciaire, et s'ils sont sur une ligne que nous continuons à desservir, alors nous nous engageons à les honorer à la place de CAIRE.



Dans le cas contraire, ils seront malheureusement perdus, " nous a expliqué le PDG de la nouvelle entité.



Un geste qui n'est pas une obligation pour les repreneurs, puisque l'ancienne société propriétaire d'Air Antilles, à savoir CAIRE, a été liquidée. Les repreneurs ont obtenu la reprise d'une partie de l'activité, des marques, des avions, des salariés, etc.



Les dettes ne sont donc concernées par cette reprise, donc les billets non volés sont juridiquement considérés comme perdus.



" La nouvelle société Air Antilles n’a pas d’obligation d’honorer les billets de la précédente société.



Cependant, étant la compagnie des Antillais, nous voulons faire un effort pour réduire les difficultés qui peuvent être rencontrées par les insulaires, " nous explique Jérôme Arnaud.