Air Caraïbes : Cuba Si !

Après l’annonce du lancement officiel de la nouvelle ligne Paris-Cancún le 22 octobre 2022, Air Caraïbes se réjouit de pouvoir reprendre également ses liaisons vers La Havane (Cuba), le 21 du même mois. Il est possible de réserver dès à présent un séjour dans la Grande Île des Caraïbes, avec la compagnie aérienne antillaise spécialiste des Caraïbes.

le Lundi 20 Juin 2022

A partir du 21 octobre, à raison de 3 vols par semaine les mardis, vendredis et dimanches, Air Caraïbes s’envolera vers Cuba. Les vols décolleront de Paris-Orly 4 à 11h30, pour une arrivée à La Havane, Aéroport International José-Martí, à 15h40. Au retour, les vols partiront de La Havane à 19h45 pour une arrivée à Paris-Orly 4 à 09h45 le lendemain.



Ces vols seront opérés avec des Airbus A330, dont les cabines ont été rénovées et modernisées dans leur intégralité. Les passagers pourront ainsi profiter du confort de nouveaux sièges ergonomiques dans toutes les classes, d’écrans vidéo tactiles extra-larges et d’un nouveau système de divertissements dernière génération.



L’A330 d’Air Caraïbes propose trois classes de voyage :



● 12 sièges en Madras (Classe Affaires)

● 35 sièges en Caraïbes (Classe Premium Economy)

● 307 sièges en Soleil (Classe économique)



Grâce à l’offre Train + Air, les clients d’Air Caraïbes pourront rejoindre Paris-Orly 4 depuis les principales gares des régions françaises, telles que Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes et Lille.



Au tarif d’appel de 710€ TTC A/R par personne, les vols sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie www.aircaraibes.com, auprès de la centrale de réservations en France métropolitaine 0 820 835 835 et en agences de voyage.



Cuba, l’île légendaire ! Air Caraïbes est heureuse de pouvoir annoncer le reprise de cette route, qui va permettre à ses clients de découvrir ou de redécouvrir Cuba. Une destination qui permet d’allier des vacances au soleil avec les découvertes culturelles et historiques d’un pays très attachant.



La Havane, capitale cubaine et ville métisse du nouveau monde, est un régal d’architecture. C’est la ville de tous les paradoxes, mêlant un décor aux couleurs irrésistibles à l’architecture coloniale de la vieille ville, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. La Habana, c’est la ville où le temps s’est arrêté, la ville où vous pouvez choisir de flâner sur « El Malecòn », célèbre promenade au bord de l’océan, ou partir à la découverte de La Habana Vieja et de la cathédrale de San Cristobal.



Parce que la gastronomie des régions est riche et gourmande, Air Caraïbes continue son tour de France et ajoute l’Auvergne aux menus proposés à bord de ses avions.Ce plateau repas propose aux voyageurs une immersion au cœur du terroir auvergnat grâce à un menu inspiré de la cuisine traditionnelle de la région. Il est composé d’un pâté en croute, d’un diot accompagné du fameux aligot auvergnat, d’un morceau de Saint-Nectaire et d’un clafoutis aux cerises.→ Retrouvez tous les repas spéciaux servis à bord, ainsi que les tarifs et conditions en cliquant ici

