Air Caraïbes lance Cancun

« L’ouverture de cette ligne est le signe de la poursuite de notre développement et de l’entrée dans une nouvelle dynamique pour 2022. Le Mexique, présente un intérêt croissant pour le marché français ; la desserte de Cancun a tout son sens pour Air Caraïbes et ses clients. »

Grâce à l’offre Train + Air, les clients d’Air Caraïbes pourront rejoindre Paris-Orly 4 depuis les principales gares des régions françaises, telles que Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes et Lille.Air Caraïbes propose également à ses clients deux partenariats aériens qui facilitent leurs correspondances :Air Corsica : depuis et vers Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari.→ Renseignements et réservations sur aircorsica.com Chalair : depuis et vers Limoge et Quimper.→ Renseignements et réservations chalair Au tarif d’appel de 385€ TTC A/R par personne, les vols sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie www.aircaraibes.com , auprès de la centrale de réservation en France métropolitaine 0 820 835 835 et en agences de voyage.