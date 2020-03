Air Corsica annule tous ses vols réguliers

Conformément aux nouvelles instructions gouvernementales imposant une stricte limitation des déplacements individuels, la compagnie Air Corsica modifie son programme de vols pour les quinze prochains jours.



Ainsi la totalité des vols réguliers programmés sont annulés.



Un programme minimum est déclenché sur les 12 lignes relevant du service public en concertation avec le Conseil Exécutif de Corse, " afin de permettre de maintenir la Continuité Territoriale au bénéfice des personnes ayant des besoins impératifs de déplacement ainsi que pour l’acheminement du fret, des prélèvements médicaux et du sang ".



Dès le 18 mars, le réseau d'Air Corsica sera par conséquent exploité selon les modalités suivantes :



Fréquences réduites, avec en moyenne une rotation aller et retour par jour et par ligne :



Ajaccio et Bastia-Marseille (Airbus A320) :

▪ 1 A/R du lundi au vendredi matin seulement, avec escale à Calvi ou Figari

▪ 1 A/R quotidien en fin d’après-midi



Ajaccio et Bastia-Paris Orly (Airbus A320) :

▪ 1 A/R quotidien dans la matinée



Ajaccio et Bastia-Nice (ATR 72) :

▪ 1 A/R quotidien en milieu de journée



Calvi-Marseille et Figari-Marseille (Airbus A320) :

▪ 1 A/R du lundi au vendredi seulement, dans la matinée



Calvi-Paris Orly et Figari-Paris Orly (Airbus A318 opéré par Air France) :

▪ 1 A/R les mercredi, vendredi et dimanche



Calvi-Nice et Figari-Nice (ATR 72) :

▪ 1 A/R quotidien en milieu de journée -



Capacités réduites, afin de respecter les mesures de séparation physique en vigueur :

Airbus A320 limités à 80 passagers au lieu de 180/186 habituellement

ATR 72 limités à 30 passagers au lieu de 70 habituellement