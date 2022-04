Air Europa est la deuxième compagnie aérienne la plus ponctuelle d'Europe

Il y a 35 ans, nous nous sommes lancés dans un voyage où chacun de vous a été notre point de départ. Au fil du temps, grâce à un travail constant et l’expérience acquise, nous avons appris à mieux vous connaître, ce qui nous permet une croissance soutenue et durable nous rendant plus forts que jamais.Aujourd’hui, nous pouvons vous offrir plus de confort, plus d’avantages, plus de vols et de nouvelles destinations.Notre vocation est d’aller toujours plus loin, d’être plus proches de vous et d’apprendre à encore mieux vous connaître, pour qu’Air Europa soit, un peu plus, votre compagnie aérienne.Nous proposons desenvers, ainsi que de nombreuses destinations en Amérique Latine www.aireuropa.com Les passagers bénéficient de temps de correspondance court et de distances réduites pour se rendre aux portes de correspondance.A bord de nos avions modernes et écologique, les passagers de la classe Business bénéficient de sièges ”Full-Flat“, une excellente restauration et des salons exclusifs à l‘aéroport. Nous proposons un accès Wi-Fi à bord de nos avions long-courriers.