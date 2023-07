Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique Latine

Tous nos avions long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.



Ce sont des avions de dernières générations qui offre un confort cabine optimal avec une Classe affaires en fauteuil lit et en configuration 1/2/1 idéale pour les voyages d’affaires.

La classe économique est équipée d’un système audio/vidéo avec les dernières nouveautés du moment.

Nous opérons au départ d’Orly et les connections pour les vols transatlantiques sont effectués dans le même terminal à Madrid.



Nos équipes sont disponibles pour travailler avec vous sur vos programmations Amérique Latines. (Voir contacts ci-dessous du service groupes et service commercial)



Air Europa c’est une vingtaine de destinations vers l’Amérique Latine et les Caraïbes ... A la rentrée nous terminerons notre voyage en changeant de tropique ... plus au sud ...

Bonnes vacances à toutes et à tous ! en famille, près de chez soi ou pas, à la mer à la montage ou ailleurs ... en Amérique Latine avec un vol Air Europa