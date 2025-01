Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes mais aussi, le saviez-vous, vers les États-Unis !

● La compagnie, qui a transporté plus de 12 millions de passagers (soit une croissance de 4,4%) sur ses routes domestiques, intra-européennes et long-courriers en 2024. Par ailleurs le chiffre d’affaires enregistre une hausse de plus de 6% par rapport à 2023.



● La forte progression sur les routes long-courriers a permis de transporter au total plus 3,2 millions de passagers.



● L’année 2025 sera également une année de croissance avec l'arrivée de trois nouveaux Boeing 787 Dreamliners, son premier Boeing 737 MAX, l'augmentation des fréquences latino-américaines et l'ouverture de nouvelles routes.



● L'augmentation de capital, qui s'élèvera finalement à 81 millions d'euros, renforce la solidité du projet et confirme la confiance dans la planification et la gestion de la compagnie.



« Bien que nous sortions d'une année historique, tout indique que celle-ci sera encore meilleure que 2024. Nous avons continué à améliorer nos performances opérationnelles, tant en nombre de passagers qu’en taux d’occupation, afin de répondre à un marché qui, selon nous, continuera de croître. Nous continuons à prouver que nous sommes un acteur clé et essentiel pour la mobilité au sein de la péninsule ibérique et pour connecter les voyageurs entre l'Europe et l'Amérique », a déclaré Jesús Nuño de la Rosa, PDG d'Air Europa.