Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes mais aussi, le saviez-vous, vers les États-Unis

Deuxième plus grande ville de la République dominicaine, Santiago de los Caballeros est bien plus qu’une simple escale. Située au nord de l’île, cette ville dynamique est réputée pour son riche patrimoine culturel, son artisanat unique et son carnaval.

Visitez de nombreux musées, notamment le « Centre León », dédié à l’art et à la culture dominicaine. Promenez-vous dans ses quartiers comme « Los Pepines », connu pour son « art de rue ». Découvrez le marché central et les fabriques de cigares qui font aussi partie des incontournables, reflétant l’authenticité et le savoir-faire local.



Santiago de los Caballeros vous invite à la découverte culturelle et du patrimoine de la République dominicaine.



C’est une destination authentique et différente pour les Tour Operateurs et les Agents de Voyages.